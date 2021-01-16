Силовики отпустили задержанного с 13 миллионами рублей взятки российского судью

В Подмосковье российским силовикам пришлось отпустить задержанного ФСБ с 13 миллионами рублей взятки российского судью. Об этом в субботу, 16 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС

По данным агентства, судья Лыткаринского городского суда пообещал оказать содействие в уголовном деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Свои услуги он оценил в 13 миллионов рублей. В момент передачи взятки, его с поличным задержали сотрудники ФСБ России.

Однако задержанный воспользовался своим особым статусом судьи, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось отпустить его домой.

Дело направлено в региональное управление Следственного комитета России, сотрудники которого обратились в Высшую квалификационную коллегию судей с требованием лишить подозреваемого особого статуса и разрешить возбуждение уголовного дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Подозреваемому может грозить до 12 лет лишения свободы.

30 декабря сообщалось, что в Самарской области перед судом предстанет бывший федеральный судья Автозаводского районного суда города Тольятти за взятку в один миллион рублей. Деньги предназначались в качестве вознаграждения за вынесенное судьей решение о переквалификации подсудимому уголовного дела со статьи 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере») на часть 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»).