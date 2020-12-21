В Москве боровшегося с оргпреступностью следователя задержали за взятку

Старший следователь главного управления МВД Москвы Александр Артемьев, боровшийся с оргпреступностью, задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В Преображенский суд поступило ходатайство об аресте Артемьева.

По данным источника агентства, подозреваемый — сотрудник первого отделения 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности.

По одному делу с ним проходит бизнесмен Дмитрий Ярцев. По версии следователей, он был посредником в крупной взятке. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что майор российской полиции попалась на взятке в 300 тысяч рублей. За эту сумму задержанная предложила матери подозреваемого в краже молодого человека избавить ее сына от уголовной ответственности. Сотрудницу МВД задержали с поличным.