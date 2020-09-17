Сотрудники ФСБ задержали подполковника МВД и его подчиненных

Сотрудники ФСБ задержали руководителя управления МВД по Елизовскому району Камчатского края подполковника полиции Дмитрия Голикова, его заместителя Николая Коробейникова и начальника отдела ГИБДД Елизовского района Никиту Григорьева. Об этом сообщает «Камчатское время».

Полицейских подозревают в получении взяток. Их задержали на рабочем месте. 17 сентября суд должен вынести решение о мере пресечения.

Голиков и Коробейников были назначены на свои должности в 2019 году, а Григорьев начал работать главой районного ГИБДД в 2020 году. Голиков прибыл на Камчатку из Краснодарского края, его заместитель — с Алтая.

Ранее 17 сентября сообщалось о задержании в Москве старшего следователя Перовского межрайонного следственного отдела, его помощника и водителя по подозрению в получении взятки от депутата Сергея Никонова, находящегося под следствием. Размер вознаграждения составил 100 тысяч долларов.

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