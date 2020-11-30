Майор российской полиции попалась на взятке в 300 тысяч рублей

В Москве при получении взятки задержана руководитель следственного отдела полиции по району Нагатинский Затон. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, майор российской полиции предложила матери подозреваемого в краже молодого человека избавить ее сына от уголовной ответственности за взятку в 300 тысяч рублей. При получении денег сотрудницу МВД задержали с поличным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Подозреваемая уволена из МВД. В отделе полиции проводится проверка. По ее итогам ряд руководителей могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

13 ноября сообщалось, что в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, которого подозревают в афере на 300 миллионов рублей.