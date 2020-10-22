Российский судья предстанет перед судом за взятку в 500 тысяч рублей

В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Кузьминского районного суда. Об этом в четверг, 22 октября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 7 марта 2019 года судья получил через посредника 500 тысяч рублей в качестве аванса за избрание подсудимому меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Вторую половину взятки, общая сумма которой составляла один миллион рублей, судья получить не успел. При этом меру пресечения ему предстояло избрать в отношении лица, обвиняемого в особо тяжком преступлении.

СКР возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Следствием проведены три фоноскопические и три химические экспертизы, проверки показаний на месте и допросы.

8 октября сообщалось, что в Подмосковье сотрудник регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России отправил за взяткой в пять миллионов рублей свою жену на BMW.