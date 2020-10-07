Лучшего следователя России отправили под суд за взятку

В Брянской области завершено расследование уголовного дела о взятке в отношении двух полицейских. Бывший руководитель следственного управления и оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) предстанут перед судом. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, летом 2019 года тогдашний начальник отдела по расследованию организованной преступности в сфере экономики предложил своим коллегам — исполняющему обязанности руководителя следствия и оперативнику УЭБиПК — прекратить уголовное дело в отношении местного жителя, который предложил за это пять миллионов рублей. Руководитель следствия Сергей Артемов, который, по информации издания «Брянский Ворчун», в 2011 году был признан лучшим следователем России, и оперуполномоченный согласились на предложение коллеги.

20 сентября 2019 года посредник получил от проходившего по делу мужчины 2200 долларов США и передал 800 и 700 долларов лучшему следователю Артемову и оперативнику управления экономической безопасности соответственно. Остальную часть денег он передал почти месяц спустя — 17 октября. Это произошло уже под контролем оперативников ФСБ, которые задержали подозреваемых с поличным. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получении взятки в особо крупном размере»).

По данным брянских СМИ, полковника юстиции Сергея Артемова в 2011 году признали лучшим следователем полиции России. Он был награжден ведомственной медалью «За доблесть в службе» и почетным дипломом МВД лично заместителем министра внутренних дел Сергеем Герасимовым.