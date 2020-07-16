Сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Томска по подозрению во взятке

В Томске сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра города Евгения Сурикова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА «Томск» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Его подозревают в получении 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Вице-мэр курирует вопросы безопасности и управление делами. Он в частности, занимался вопросами предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; организации деятельности оперативно-дежурной службы; охраны общественного порядка; координировал меры по проведению митингов.

Суриков был назначен на пост заместителя мэра Томска по безопасности в феврале 2016 года. До перехода в мэрию он возглавлял управление МВД по Томску.

Начал службу в органах внутренних дел в 2000 году, до этого два года Суриков проработал в системе исполнения наказаний. Он поступил на службу в отдел уголовного розыска, спустя некоторое время возглавил Советский РОВД, после чего был назначен начальником межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью. В 2014 году его назначили на пост руководителя управления МВД по городу Томску.

Имеет звание полковника полиции, награжден медалью МВД России «За отличие в службе».