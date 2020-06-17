Осужденный чиновник продолжил ходить на работу и попался ФСБ

В Евпатории сотрудники ФСБ задержали в рабочем кабинете бывшего заместителя начальника департамента городского хозяйства местной администрации, который был осужден за должностные преступления и уволен, но продолжал работать и проводить совещания. Об этом сообщает Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

Теперь чиновнику вменяется злоупотребление должностными полномочиями. По данным следствия, он в августе 2017 года неправомерно запросил из бюджета два миллиона рублей на оплату экспертизы документации по муниципальным контрактам, связанным с реконструкцией улично-дорожной сети города. Хотя эти расходы обязаны оплачивать подрядчики.

В СКР отметили, что подозреваемый был в мае осужден за превышение полномочий и уволен, но продолжал находиться на рабочем месте. Ведомство опубликовало оперативное видео ФСБ с задержанием чиновника.

На кадрах видны сотрудники спецслужб, которые входят в кабинет подозреваемого, надевают ему наручники и уводят.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям вышестоящих должностных лиц администрации Евпатории в связи с нахождением на рабочем месте осужденного и уволенного чиновника.

Задержанному планируется в ближайшее время предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

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