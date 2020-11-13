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Генерал-майор российской полиции пойдет под суд за аферу на 30 миллионов рублей

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в ближайшее время Мельников и трое его соучастников предстанут перед судом по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе 290 УК РФ (Покушение на получение взятки) и 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Судом наложен арест на дорогостоящее имущество обвиняемых, в частности на дом генерал-майора Мельникова, который оценивается в 15 миллионов рублей.

В 2019 году к Мельникову через посредников — Ивана Викова и Андрея Фролова, которые также стали фигурантами дела, обратился Андрей Викол с просьбой за 30 миллионов рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении из подконтрольной ему компании денег. Мельников, используя свой авторитет и влияние, добился возобновления расследования, однако впоследствии дело вновь было прекращено за отсутствием состава преступления. Противоправную деятельность выявили сотрудники управления «М» ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России.

24 сентября 2019 генерал-майор был задержан и помещен в СИЗО. Выяснилось, что Мельников собирался выехать из России и подыскивал страну для постоянного места жительства. Указом президента России генерал-майора полиции освободили от занимаемой должности.

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