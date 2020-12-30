Российский судья пойдет под суд за взятку в миллион рублей

В Самарской области перед судом предстанет бывший федеральный судья Автозаводского районного суда города Тольятти за взятку в один миллион рублей. Об этом в среду, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, в марте 2019 года обвиняемый получил через посредника 550 тысяч рублей в качестве аванса от общей суммы взятки в миллион рублей. Деньги предназначались в качестве вознаграждения за вынесенное судьей решение о переквалификации подсудимому уголовного дела со статьи 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере») на часть 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»). Благодаря этим действиям подсудимый избежал уголовной ответственности, отделавшись штрафом.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего федерального судьи и направила дело в Ставропольский районный суд региона, где оно будет рассматриваться по существу.

22 октября сообщалось, что в Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Кузьминского районного суда, который получил через посредника 500 тысяч рублей в качестве аванса за избрание подсудимому меры пресечения, не связанной с лишением свободы.