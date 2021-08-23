Россиянка под давлением мужа обвинила подполковника МВД в насилии

Муж уличил россиянку в измене с подполковником МВД и заставил написать на него заявление

В Якутии россиянка под давлением мужа обвинила подполковника полиции в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, замужняя женщина состояла в интимной связи с полицейским. Разгневанный супруг сначала потребовал расторгнуть брак, а затем согласился на мир, но с одним условием — женщина должна написать на любовника заявление в полицию по факту того, что полицейский ее развращал.

На допросе у следователя россиянка призналась, что в отношения с подполковником МВД вступила добровольно, а соврала под давлением мужа. Проводится проверка.

Полицейский, по данным канала, находится на больничном и утверждает, что с заявительницей его связывают только дружеские отношения.

