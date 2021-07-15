Эксперты раскрыли деталь внешности часто изменяющих женщин

Эксперты раскрыли деталь внешности женщин, наиболее склонных к изменам своим партнерам. Результаты проведенного сайтом знакомств IllicitEncounters.com опроса публикует Daily Star.

В исследовании приняли участие 800 женщин. Выяснилось, что 52 процента опрошенных, у которых есть любовник, носят бюстгальтер с чашками размера от A до C (от первого до третьего). При этом обладательницы второго размера груди чаще всего изменяют возлюбленным.

Помимо этого, отмечается, что часто неверными в отношениях являются женщины, которые тратят крупные суммы денег на откровенное нижнее белье. По данным опроса, только 11 процентов респондентов покупают сексуальные комплекты ради своих мужей, а 73 процента — чтобы произвести впечатление на любовников.

40-летняя участница опроса Ясмин (Yasmin) из Лондона подтвердила, что не приобретает белье ради мужа. «С тех пор как я завела роман шесть месяцев назад, я начала чувствовать себя гораздо сексуальнее. Я регулярно покупаю нижнее белье и люблю надевать его для своего любовника», — пояснила она.

В апреле американский ученый Даниель Крюгер (Daniel Kruger) выявил одно общее предпочтение в одежде склонных к измене мужчин. В ходе эксперимента специалист показал респондентам изображение двух футболок-поло бренда Ralph Lauren с одним и тем же логотипом разного размера. В результате, по мнению участников опроса, мужчины, которые носят вещи с крупными логотипами марок, больше заинтересованы в коротких сексуальных связях, нежели в построении длительных романтических отношений.

