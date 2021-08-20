Любовник больше года тайно прожил в доме женщины и подстрелил ее мужа

Житель США год прожил в доме любовницы тайком от ее мужа и устроил с ним перестрелку

В американском городе Креола, штат Алабама, замужняя женщина тайно поселила к себе любовника и больше года скрывала его от мужа. Об этом сообщает издание New York Post.

По данным журналистов, муж американки Трейси Ривс по имени Фрэнк больше года не замечал постороннего человека в доме. Женщина тайком приносила любовнику, Майклу Амакеру, еду. Естественную нужду он справлял в пустые бутылки.

По неизвестной причине в какой-то момент Трейси заявила мужу, что в их дом ворвался посторонний человек. В результате произошла перестрелка. Амакер выстрелил Фрэнку в грудь, а тот ответным огнем ранил противника в ногу и локоть. Обоих мужчин госпитализировали.

Полицейский Пол Берч заявил, что Амакер и его любовница находились под воздействия наркотиков. Он подчеркнул, что это самое странное дело, которым ему приходилось заниматься. «Такого я еще не видел за более чем 30 лет практики», — отметил Берч.

Амакеру предъявили обвинение в покушении на убийство, хранении запрещенных веществ и незаконном владении оружием с измененным серийным номером.

Ранее сообщалось, что в американском городе Маунт Джулиет, штат Теннесси, полиция обнаружила на чердаке одного из домов незаконно проживающего там мужчину. По ночам мужчина спускался в комнату своей 14-летней возлюбленной.

