Мужчина тайно жил на чердаке у 14-летней возлюбленной

В американском городе Маунт Джулиет, штат Теннесси, полиция обнаружила на чердаке одного из домов незаконно проживающего там мужчину. Об этом сообщает информационный портал WSMW.

18-летний Мэттью Кастро (Matthew Castro) некоторое время жил на чердаке у своей 14-летней возлюбленной втайне от ее родственников. По ночам мужчина спускался в ее комнату.

Влюбленного молодого человека заметила на лестнице мать девушки и вызвала полицию. Кастро убежал от преследователей на чердак и отказывался покидать помещение, поэтому полицейским пришлось применить силу, чтобы выгнать его. Мужчину арестовали.

Кастро предъявлены обвинения в незаконном проникновении на чужую собственность. Его мать заявила, что происходящее «раскалывает семью». Она добавила, что у ее сына есть проблемы с психическим здоровьем.

Женщина утверждает, что его возлюбленная часто звонит ему и просит помочь ей разобраться со своими эмоциями. Незадолго до ареста она позвонила родителям девушки и предупредила, что ее ребенок может быть у них.

По ее словам, Кастро теперь знает, что туда ходить нельзя.

Его выпустили под залог в две тысячи долларов (128,6 тысячи рублей), он предстанет перед судом в ближайшее время.

По данным полиции, несколько недель назад Кастро и его девушка попытались сбежать. Их задержали, и следователь предупредил мужчину, чтобы он держался подальше от несовершеннолетней.

В феврале сообщалось об американце, несколько дней прожившем в шкафу у студентки. Она уверяет, что не знает мужчину и, пока не заметила его, думала, что в квартире завелись привидения.

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