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Студентка обнаружила у себя в шкафу прожившего там несколько дней мужчину

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В шкафу у студентки по имени Мэдди (Maddie) из американского города Гринсборо, штат Северная Каролина, несколько дней прожил незнакомец. Как сообщает издание Fox 8, все это время она думала, что в гардеробе появилось привидение.

В выходные дни Мэдди неоднократно замечала исчезновение предметов ее гардероба. Шорты и спортивные штаны, некогда находившиеся на своих местах, магическим образом пропадали из шкафа, а на стенах ванной комнаты оставались отпечатки чьих-то рук.

Только в субботу Мэдди со своей соседкой по комнате обнаружили источник их беспокойства. «Что-то прогремело в шкафу. Казалось, туда пробрался енот, — рассказывает американка. — Я спросила: "Кто там?", и услышала в ответ: "Ой, меня зовут Дрю". Я открыла дверь шкафа, и там был он, одетый в мои вещи. Рядом с ним находился портфель, набитый моей одеждой».

Испуганная девушка тут же позвонила своему возлюбленному. Дожидаясь помощи, Мэдди разговаривала с незнакомцем, пытаясь его задержать. Тем временем мужчина примерял ее шляпу и разглядывал свой внешний вид в зеркале ванной комнаты. «Ты очень милая, можно я тебя обниму?» — заявил он тогда. Однако, по словам Мэдди, все обошлось без прикосновений.

В результате полиция задержала мужчину. Им оказался 30-летний Эндрю Своффорд (Andrew Swofford). Его арестовали и отправили в окружную тюрьму с правом выйти под залог в размере 26 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).

Теперь Мэдди со своей подругой пытаются разобраться, как незнакомец мог оказаться в квартире. После того как 19 декабря 2018 года двое мужчин незаконно пробрались к ним в жилище, девушки сменили все замки и с тех пор тщательно запирали двери.

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