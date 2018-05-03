Охотник за привидениями купил статую голого Трампа за 28 тысяч долларов

Аукционный дом Julien’s Auctions объявил о продаже единственной уцелевшей статуи обнаженного Дональда Трампа, изготовленной анархистским коллективом INDECLINE. Об этом сообщает издание Raw Story.

Скульптуру приобрел Зак Баганс (Zak Bagans) — ведущий передачи о паранормальных явлениях Ghost Adventures, которая выходит на американском телеканале Travel Channel. Обнаженный Трамп обошелся ему в 28 тысяч долларов (около 1,8 миллиона рублей). Он намерен показывать его в своем «Музее с привидениями» (Haunted Museum), работающем в Лас-Вегасе.

Это последняя из пяти статуй из глины и силикона, которые группа INDECLINE незаконно установила в августе 2016 года в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Кливленде и Сиэтле. Они изображали будущего президента США в натуральную величину, но с очень маленькими гениталиями и без яичек.

Вскоре почти все статуи оказались уничтожены или демонтированы. Кроме того, была похищена копия скульптуры, изготовленная по заказу художественной галереи из Майами и установленная на ее крыше. Сохранилась лишь статуя, стоявшая на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, которую подобрала галерея La Luz de Jesus. В октябре 2016 года ее уже выставляли на аукцион. Тогда за обнаженного Трампа удалось выручить 22 тысячи долларов.

Коллектив INDECLINE, чьи участники остаются инкогнито, занимается созданием объектов стрит-арта. Все произведения, а часто и процесс работы над ними художники запечатлевают на камеру и распространяют материалы в соцсетях.

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