Расходы электричества на биткоин поставили новый глобальный рекорд

Общемировое потребление энергии майнерами биткоинов в 2021 году достигло нового рекорда и превысило пиковый показатель прошлого года, 67 тераватт-час в сутки. По оценке Bloomberg, к концу 2021 года на добычу криптовалюты будет уходить до 91 тераватт-час. Это ставит биткоин на один уровень с целой страной — столько же энергии потребляет в сутки весь Пакистан, пишет Bloomberg.

Цена и популярность биткоина растут, и к его производству присоединяется все больше майнеров, чьи компьютеы имеют низкую энергоэффективность. Их оборудование потребляет больше электричества. Из-за стремительно растущего расхода энергии перед крипторынком возникло две серьезных проблемы: повышение эффективности майнинга и переход на низкоуглеродные источники энергии. Экологи предупредили, что энергоемкая добыча биткоинов увеличивает выбросы углерода в атмосферу и противодействует мировой борьбе с изменением климата.

Майнинг — это процесс создания цифровых денег, при котором компьютеры обрабатывают данные с помощью сложных математических алгоритмов. Программное обеспечение, которое производит биткоины, рассчитано на выполнение сложных вычислений блока транзакций в среднем за 10 минут. На этот процесс уходит

огромное количество электроэнергии, поскольку майнерам требуются очень мощное оборудование для производства цифровых денег и проверки транзакций.

В марте Bank Of America опубликовал исследование, согласно которому добыча биткоинов и криптовалютные сделки ежегодно генерируют 60 миллионов тонн углекислого газа. Один из самых ярых сторонников криптовалют, глава Tesla Илон Маск в мае приостановил продажу электромобилей за биткоины, назвав их неэкологичными. Позже бизнесмен выдвинул условие — сделки возобновятся, если минимум 50 процентов майнинга будет базироваться на зеленой энергетике.