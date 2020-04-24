Закон о цифровых финансовых активах эксперты назвали стимулом для экономики

Важность для бизнеса принятия закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) сложно переоценить: он не только облегчит большому числу малых и средних предприятий доступ к ликвидности, но и упростит переход бизнеса на цифровые решения, а также запустит в России новые проекты на основе технологии блокчейн. Об этом заявили представители бизнес-среды и эксперты, обсуждая актуальность принятия в России закона о ЦФА.

Закон о ЦФА станет альтернативным доступом бизнеса к капиталу, в том числе через технологический переток ликвидности от крупных предприятий к мелким и средним — поставщикам, рассказал глава «Норильского никеля» Владимир Потанин в интервью «Интерфаксу». «Это ввод в оборот более технологичных, более сложных, более удобных для клиента продуктов и возможности международной экспансии», — отметил Потанин.

По его словам, токенизация поможет перераспределить ликвидность от крупных компаний к предприятиям мелкого и среднего бизнеса. «Для экономики нашей страны это было бы очень важно, потому что мелкие и средние предприятия не имеют достаточного доступа к капиталу. И если наша банковская система очень успешно выполняет свои платежные функции, являясь одной из наиболее продвинутых в мире, то функцию доведения капитала до компаний она не выполняет в той мере, в которой это возможно», — пояснил бизнесмен.

По мнению управляющего партнера Findustrial Consulting Group Алевтины Камельковой, принятие этого закона будет способствовать упрощению перехода бизнеса на цифровые решения. «В нынешней ситуации, когда бизнес вынужденно оказался выдавлен в цифровую сферу, закон о цифровых финансовых активах по большей части является способом помочь компаниям в цифровизации своих активов, в построении платформенных решений для организации обращения активов», — заявила она RNS. По ее словам, пандемия коронавируса изменила менталитет участников рынков и ускорила переход бизнеса в цифровую сферу, поэтому сейчас важно принять законопроект, чтобы не упустить этот момент.

Такой закон в будущем станет стимулом для развития бизнеса и экономики, считает стратег компании «БКС Премьер» Александр Бахтин: «В будущем этот закон станет мощным стимулом для развития, потому что новые технологии часто играют роль двигателя экономики». По мнению эксперта, в перспективе принятие этого закона позволит бизнесу сократить издержки и открыть новые возможности. «И это коснется малого и среднего бизнеса, а также крупнейших корпораций. При этом многим компаниям нужно самим пройти диджитал-трансформацию, перестроить многие процессы, внедрить блокчейн-технологии и так далее. То есть весь бизнес сразу не изменится после принятия закона, государство создает законные рамки, а дальше дело за бизнесом, чтобы использовать эти технологии на благо развития компаний», — объяснил Бахтин.

Гендиректор Fintech Lab Антон Арнаутов считает, что принятие закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) позволит запустить в России новые проекты на основе технологии блокчейн. «Бизнес ждет, что закон определит правовое поле, в котором сможет функционировать то, что связано с технологиями блокчейн в широком смысле... Томительная пауза с принятием этого законопроекта уже прихлопнула многие проекты, которые ждали правовой определенности. Этот закон создал бы поле правовой определенности для запуска этих проектов», — заявил Арнаутов RNS.

«Сегодня мир провалился в диджитал, как Алиса в кроличью нору, — пояснил Арнаутов. — И сейчас мы на коленке решаем, как нам обмениваться документами, как верифицировать подписи, как обмениваться цифровыми активами. С этим сейчас большая неразбериха, и это создает почву для злоупотреблений и взаимного недоверия. Технологии, которые могли бы существовать после принятия этого закона, как раз могли бы способствовать решению этих проблем, они существенно облегчат нам жизнь в цифровом пространстве».

Директор центра блокчейн-компетенций на базе Международного банковского института Алексей Благирев отметил, что цифровые активы помогут оптимизировать работу системы расчетов. Он считает, что цифровой актив в текущих реалиях — это некий аналог стейблкоина, который может быть выпущен против депонированных средств, что является хорошим инструментом поддержания системы расчетов. «Сегодня в системе расчетов есть определенные риски, и ключевым методом хеджирования рисков является поставка против платежа. И если мы сможем токенизировать активы, оцифровать их, то они вполне могут быть инструментом хеджирования расчетных рисков при поставке против платежа», — заявил эксперт.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах». Документ подписали глава РСПП Александр Шохин и сопредседатель координационного совета РСПП по вопросам цифровизации Владимир Потанин.

