РСПП попросил премьера поддержать законопроект о цифровых финансовых активах

Ввод в оборот цифровых активов не только упростит транзакции, но и даст государству механизм поддержки граждан, если им по каким-то причинам не могут выплатить деньги. Так Яков Баринский, финдиректор Qiwi Blockchain Teсhnologies и руководитель первого в России криптоинвестбанка Hash прокомментировал актуальность принятия законопроекта «О цифровых финансовых активах». Письмо с просьбой рассмотреть возможность поддержки принятия законопроекта Госдумой в весенней сессии 2020 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию письма, подписанного сопредседателем координационного совета союза по вопросам цифровизации Владимиром Потаниным.

«Понимая всю сложность ситуации, в которой сейчас находится экономика России в связи с пандемией, считаем, что принятие в весеннюю сессию закона о ЦФА (со сроком его вступления в силу через 6 месяцев с даты принятия) позволит бизнесу использовать ключевые возможности цифровизации для посткризисного восстановления и дальнейшего экономического развития», — говорится в обращении.

По мнению авторов письма, возможность выпуска бизнесом цифровых финансовых инструментов для привлечения финансирования «упростит доступ к рынку долгового капитала, что может дать возможность постепенному и устойчивому восстановлению экономики после разрушительного воздействия пандемии».

«В период пандемии происходит пересмотр приоритетов секторов экономики, осуществляется поиск новых рынков в попытках сохранить ликвидность бизнеса. Бизнес вынужденно и массово обратился к возможностям цифровизации как фактору стабилизации и сохранения доступа к клиентам. Это мощный и уникальный цифровой тренд не должен быть утерян», — говорится в письме.

По словам главы РСПП Александра Шохина, законопроект был принципиально согласован ЦБ, правительством и всеми заинтересованными сторонами. «Сейчас нужно фактически только организационное решение, чтобы запустить процесс рассмотрения», — отметил он. Глава РСПП заявил агентству, что рассчитывает на то, что позиция правительства по этому вопросу может поступить уже на этой неделе.

Как отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект по ЦФО находится в «высокой степени готовности для второго чтения, дошлифовываются детали и формулировки». Он полагает, что законопроект ведомства получат для голосования во втором чтении до майских праздников.

По мнению экспертов, данный документ необходим для развития экономики. «Этот законопроект уже перезрел, чем дальше будет задерживаться его принятие, тем больше потеряет экономика. В условиях таких валютных дисбалансов, как сегодня, глупо не использовать возможности цифровых активов», — заявил президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. Легализация токенов, привязанных к стоимости товаров, по его словам, изменит структуру сделок и инфраструктуру бизнеса: удешевит цепочку приобретения товаров и услуг, снимет логистические издержки, обеспечив выгоду на всех этапах.

Член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» Дмитрий Мариничев уверен, что крупным игрокам, готовым токенизировать свои активы и продукцию, этот законопроект поможет сформировать цифровую сеть с клиентами и подрядчиками.

Помимо антикризисного потенциала, такие активы обладают инвестиционным и будут востребованы как инструмент диверсификации инвестиционных портфелей на фоне всплеска интереса инвесторов к фондовому рынку, подобному тому, который наблюдался в 2019 - начале 2020 года в связи со снижением ставок, считает считает Яков Баринский.

