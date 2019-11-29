В России задумались о запрете биткоинов

Центробанк и Росфинмониторинг готовят инициативу по запрету использования криптовалюты для оплаты покупок в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

В Центробанке разработку законопроекта не подтвердили, сообщает издание. Однако в регуляторе заявили, что криптовалюта не может быть законным платежным средством, в отличие от фиатной валюты. Там также подчеркнули, что поддержат запрет криптовалюты, если такое решение будет принято на законодательном уровне.

Отмечается, что на данный момент наказания за использование криптовалюты как средства платежа в России нет.

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