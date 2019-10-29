Антироссийские санкции сыграли на руку любителям биткоина в России

Компания Russian Mining Company (RMC), занимающаяся майнингом криптовалют, воспользуется мощностями закрытого из-за американских санкций Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) и разместит там оборудование, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

RMC собирается создать на базе мощностей НАЗа цифровой хаб, который будет продавать вычислительные мощности за рубеж. В качестве покупателей будут выступать майнеры криптовалют, а также проекты, использующие нейросети и искусственный интеллект.

Одним из акционеров RMC является компания интернет-омбудсмена Дмитрий Мариничева Radius Group. Два года назад она создала ферму для майнинга на территории технополиса «Москва», занимающего площади бывшего автозавода «Москвич». Впоследствии проект был закрыт из-за нерентабельности.

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Помимо RMC, мощности НАЗа арендует компания Cryptouniverce, также зарабатывающая на майнинге криптовалют.

НАЗ принадлежит компании «Русал», которая в 2018 году попала под санкции США вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской. Впоследствии ограничения были сняты, однако завод продолжает находиться в законсервированном состоянии. Основным рынком сбыта производимой на НАЗ продукции были США. Предприятие являлось основным местом работы для жителей Надвоиц.

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