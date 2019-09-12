Экономика
 
Последние новости
Киев решил упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР
Семья Талькова подала в суд на Азизу
Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Трамп восхитился решением Европы ударить по своим банкам
Украинский моряк рассказал об инциденте с собакой и российским пограничником
Констатировано поражение США в Афганистане
Пассажирка самолета смешала водку с таблетками и не признала родную страну
Чубайс вышел в интернет и отказался общаться с людьми
Россия рассекретила объект «Е»
Новости партнеров

Владельцев криптовалюты задумали лишить анонимности

Перейти в «Мою Ленту»

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит владельцев цифровых активов анонимности. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента АБР Анатолия Козлачкова.

«Модель предполагает, что по заявке кредитора агенты рынка смогут предоставлять услуги по установлению владельцев цифровых активов», — сказал Козлачков и добавил, что в рамках судебных процедур это даст кредиторам возможность «установить факт принадлежности цифрового имущества конкретному лицу».

После того как владелец цифрового актива будет установлен, его обяжут передать пароли от электронных кошельков. За отказ предлагается вводить уголовную ответственность. «С одной стороны, мы озабочены отнять инструмент у мошенников, с другой — дать возможность легально пользоваться инструментом и платить налоги», — добавил Козлачков.

В марте 2019-го стало известно о панах ЦБ ограничить сумму, которую россияне смогут ежегодно тратить на покупку криптоактивов. Под ними понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, недвижимость, имущество, доли в компаниях и денежные требования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стала известна новая дата запуска криптовалюты от Telegram
Новая Зеландия разрешила платить зарплату в криптовалюте
Запретивший все криптовалюты Китай анонсировал криптовалюту
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 9 сентября

Не доставляет

«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
17:31Сегодня

Украина проиграла России спор в ВТО

18:21Сегодня

Чубайс вышел в интернет и отказался общаться с людьми

16:56Сегодня

Европейские банки приблизились к краху

Экономика10:0310 сентября

Осколки солнечного камня

Почему холодно в домах жителей Черногорска
16:40Сегодня

Заморозку переводов пенсионных накоплений объяснили потерей «кучи денег»

16:21Сегодня

России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

15:18Сегодня

Экономическая стабильность России оказалась под угрозой

Экономика10:0010 сентября

Добро пожаловать в бомжи

Как нотариусы лишают людей недвижимости
14:53Сегодня

Россиянам помешали занимать деньги до зарплаты

14:21Сегодня

Россия ответила Европе по «Северному потоку»

14:03Сегодня

Банкам разрешат не делиться доходами россиян

Россия
Спасавший дедушку из пожара шестилетний россиянин получил медаль посмертно
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Депутат обвинил «сварливых жен» в алкоголизме и самоубийствах российских мужчин
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Путин опроверг команду закрыть для кавказцев военные училища
Все материалы
Мир
Констатировано поражение США в Афганистане
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Повстанцы испугались российского возмездия
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Россия попросила США помочь найти шпиона Смоленкова
Эли КоэнДжеймс Бонд с Востока
Этот шпион обманывал президентов, работал на «Моссад» и дружил с арабскими генералами
Израиль обвинили в шпионаже за президентом США
Все материалы
Бывший СССР
Украинский моряк рассказал об инциденте с собакой и российским пограничником
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Киев решил упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс
Все материалы
Экономика
Украина проиграла России спор в ВТО
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Чубайс вышел в интернет и отказался общаться с людьми
Осколки солнечного камня
Почему холодно в домах жителей Черногорска
Европейские банки приблизились к краху
Добро пожаловать в бомжи
Как нотариусы лишают людей недвижимости
Заморозку переводов пенсионных накоплений объяснили потерей «кучи денег»
Все материалы
Силовые структуры
Россиянку отправили мести улицы за продажу дырявых презервативов
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Борьбу с наркотиками в Москве возглавил воспитатель суворовцев
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Лучший следователь ФСБ сел за взятку в 55 миллионов рублей
Дональд Трамп и Сергей ЛавровСША эвакуировали своего шпиона из России
Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты
Перевод заключенных в заброшенную башню «Бутырки» объяснили их же просьбой
Все материалы
Наука и техника
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Россия рассекретила объект «Е»
Контрольный в голову
Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control
Найдены высокотехнологичные артефакты древних людей
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
Все материалы
Спорт
Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Баскетбольная сборная США снова проиграла на чемпионате мира
Хуан Мата«Я сразу почувствовал здесь дух победителей»
Они приехали в АПЛ чужаками, но стали легендами: истории Хуана Маты и Михаэля Баллака
Бегун пожертвовал гонкой и дотащил травмированного соперника до финиша
Хабиб Нурмагомедов«Его парни — просто кучка хулиганов»
Нурмагомедов вновь защитил титул. Сможет ли его кто-то остановить?
Обнародован состав бойцов третьего турнира UFC в России
Все материалы
Культура
В первом сценарии «Игры престолов» Арью и Брана с матерью отправили за Стену
ТиматиНе заказали, а подарил
Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Не спешите их хоронить
Смерть Сталина и жизнь Ходорковского: новое документальное кино о России
Сати Казанова из «Фабрики» эмигрирует из России
Иногда лучше жевать
Мединский назвал комиксы убожеством и жвачкой. Вот 20 причин думать иначе
Режиссер пожаловался на странное поведение Хоакина Феникса на съемках «Джокера»
Все материалы
Интернет и СМИ
Пользоваться iPhone стало опаснее
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Мужчину в прямом эфире проверили на верность с помощью эротического танца
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Судья кулинарного шоу разозлил зрителей странным способом есть бургеры
Все круги ада
Каждый день по всему миру идет борьба за жизнь. Эти фотографы осмелились ее показать
Хитроумная девушка подставила бывшего парня и угодила в тюрьму
Все материалы
Ценности
Раскрыты простые способы хорошо одеваться
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Нижнее белье Ким Кардашьян обогатило ее на два миллиона долларов за пять минут
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
«Все могут быть красивыми»
Этот фотограф показал красоту женских недостатков: умер легендарный Петер Линдберг
Модель Vogue рассказала о борьбе с прыщами и снискала поддержку
Все материалы
Путешествия
Российский самолет пошел на посадку из-за треснувшего окна в кабине пилотов
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Пассажирка самолета смешала водку с таблетками и не признала родную страну
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
В Крыму подростка накрыло волной и смыло в море
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Туристы сфотографировали город сверху и оказались в тюрьме
Все материалы
Из жизни
Женщина родила дочь после 14 направлений на аборт и не пожалела о своем решении
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Девушке пришили палец ноги вместо большого пальца руки
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Гадалка выдумала проклятие клиентке и выпросила у нее полтора миллиона долларов
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Рыбак выловил редчайшего двухцветного лобстера
Все материалы
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Премьеры Франкфурта 30, 40 и 50 лет назад
Несколько очень важных моделей, чей путь начался с подиумов автосалона во Франкфурте
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Всё, что нужно знать о новом Land Rover Defender
Что за модель займет место внедорожника, который не менялся почти 70 лет?
Экологи назвали самых «грязных» автопроизводителей
Lada Granta получит бортовой компьютер с базой данных МВД
В заброшенном автосалоне Subaru из 90-х появились новые машины
Все материалы
Дом
Ипотеку упростят
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
В Турции решили затопить курдский город
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
В России подешевеет ипотека
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Российский губернатор отказался от резиденции и автомобиля ради нужд больниц
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Нацпроекты сделали узнаваемее
На Кубани отчитались о ремонте дорог
Все материалы