Владельцев криптовалюты задумали лишить анонимности

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит владельцев цифровых активов анонимности. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента АБР Анатолия Козлачкова.
«Модель предполагает, что по заявке кредитора агенты рынка смогут предоставлять услуги по установлению владельцев цифровых активов», — сказал Козлачков и добавил, что в рамках судебных процедур это даст кредиторам возможность «установить факт принадлежности цифрового имущества конкретному лицу».
После того как владелец цифрового актива будет установлен, его обяжут передать пароли от электронных кошельков. За отказ предлагается вводить уголовную ответственность. «С одной стороны, мы озабочены отнять инструмент у мошенников, с другой — дать возможность легально пользоваться инструментом и платить налоги», — добавил Козлачков.
В марте 2019-го стало известно о панах ЦБ ограничить сумму, которую россияне смогут ежегодно тратить на покупку криптоактивов. Под ними понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, недвижимость, имущество, доли в компаниях и денежные требования.