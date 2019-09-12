Владельцев криптовалюты задумали лишить анонимности

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит владельцев цифровых активов анонимности. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента АБР Анатолия Козлачкова.

«Модель предполагает, что по заявке кредитора агенты рынка смогут предоставлять услуги по установлению владельцев цифровых активов», — сказал Козлачков и добавил, что в рамках судебных процедур это даст кредиторам возможность «установить факт принадлежности цифрового имущества конкретному лицу».

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После того как владелец цифрового актива будет установлен, его обяжут передать пароли от электронных кошельков. За отказ предлагается вводить уголовную ответственность. «С одной стороны, мы озабочены отнять инструмент у мошенников, с другой — дать возможность легально пользоваться инструментом и платить налоги», — добавил Козлачков.

В марте 2019-го стало известно о панах ЦБ ограничить сумму, которую россияне смогут ежегодно тратить на покупку криптоактивов. Под ними понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, недвижимость, имущество, доли в компаниях и денежные требования.

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