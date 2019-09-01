Возможного «отца» биткоина засудили на четыре миллиарда долларов

Суд обязал австралийца Крэйга Райта, который является одним из вероятных создателей биткоина, выплатить родственникам его покойного бизнес-партнера Дэйва Клеймана 410 тысяч биткоинов, что эквивалентно четырем миллиардам долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Клейман, который умер в 2013 году, был компьютерным криминалистом и математиком. Его наравне с Райтом называли вероятным создателем биткоина. В прошлом году родственники Клеймана обратились в суд с заявлением, что после его смерти Райт присвоил биткоины партнера.

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Истцы предоставили его переписку от 2008 года, в которой Клейман обратился к Райту с просьбой о помощи в создании платежной системы. Тогда в переписке впервые фигурирует биткоин. Райт и Клейман создали компанию W&K Info Defense Research для майнинга биткоинов. Согласно материалам иска, после смерти последнего Райт вывел активы компании на личные счета. Стоимость этих активов, по оценке родственников Клеймана, превышает 10 миллиардов долларов.

Судья в ходе процесса заявил, что не уполномочен давать оценку тому, являются ли Райт и Клейман создателями биткоина. Однако, по словам адвоката Райта, само по себе судебное решение уже фактически является подтверждением того, что Райт стоит у истоков создания этой криптовалюты, в противном случае «откуда у него все эти биткоины». Между тем сам Райт в ходе процесса утверждал, что у него нет доступа к биткоинам, который они с партнерами майнили с 2009 по 2013 годы.

Крэйг Райт — австралийский ученый и бизнесмен, учившийся и работавший в Университете Чарльза Стерта. Позднее он также работал в области безопасности информационных технологий в OzEmail, K-Mart, Mahindra and Mahindra и на Австралийской фондовой бирже. В 2014 году компания Райта Hotwire Preemptive Intelligence Group пробовала запустить первый в мире банк на основе биткоинов, однако возникли проблемы с австралийской налоговой инспекцией.

В 2015-2016 годах несколько изданий провели расследования, которые показали, что Райт может быть создателем биткоина. В 2016 году Райт сам заявил, что был ключевым участником команды, которая создала эту криптовалюту, под псевдонимом Сатоси Накамото. После того, как его слова были оспорены, он решил, что не будет предъявлять дополнительных доказательств своего участия.

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