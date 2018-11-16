Раскрыта личность предполагаемого создателя биткоина

Один из главных разработчиков первого кода биткоина, а позже ведущий разработчик BitPay Джефф Гарзик заявил в интервью Bloomberg, что за образом создателя биткоина Сатоши Накамото стоит эксперт по компьютерной безопасности Дэйв Клейман, умерший в 2013 году.

«Стоящий за кодом биткоина был беспрецедентно умным человеком, но при этом он не был классическим инженером-программистом с образованием. Клейман был самоучкой, и код отвечает его стилю программирования», — отметил Гарзик.

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Предполагаемый создатель биткоина попал в аварию на мотоцикле в 1995 году, после чего оказался прикован к инвалидной коляске, а в 2013-м скончался от стафилококковой инфекции.

В пользу теории Гарзика говорит тот факт, что брат Клеймана Айра в феврале 2018 года подал в суд на австралийца Крейга Райта, провозгласившего себя настоящим Сатоши Накамото. Айра Клейман заявил, что Райт неправомерно присвоил себе интеллектуальную собственность его брата и миллион биткоинов. В качестве доказательства в суде он предоставил переписку Дейва Клеймана и Крейга Райта, из которой следует, что именно Дейв создал биткоин.

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