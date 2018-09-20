Найден способ уничтожить биткоин

Эксперты в области кибербезопасности сообщили об уязвимости в криптовалютной системе биткоина, которая могла бы уничтожить всю сеть целиком. Как сообщает издание Motherboard, такая атака обошлась бы злоумышленникам в 80 тысяч долларов.

Проблема была названа уязвимостью отказа в обслуживании. Она позволяла майнерам создать вредный блок, который будет пытаться провести денежную операцию дважды. Преступники могли передать его по цепи, вызывая сбой программы у каждого получателя.

Данная ошибка была обнаружена не в протоколе биткоина, а в программном обеспечении Bitcoin Core, которым пользуются почти 95 процентов участников сообщества. Проблемная операция, передающаяся от пользователя к пользователю, могла привести к падению всей сети.

Использующий уязвимость хакер мог потерять приблизительно 12,5 биткоина на создании вредных блоков. При нынешнем курсе этой криптовалюты стоимость атаки на систему составила бы 80 тысяч долларов (5,3 миллиона рублей).

По оценкам экспертов, данная сумма не так велика для хакеров. «Это меньшие деньги, чем те, которые многие затрачивают на атаки нулевого дня», — сказал профессор информатики Корнеллского университета США Эмин Гюн Сирер (Emin Gun Sirer).

Разработчики Bitcoin Core выпустили новую версию программного обеспечения, где данная уязвимость была исправлена. Ошибка, названная наиболее серьезной, оставалась доступной около года.

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