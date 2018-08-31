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В газете 1995 года обнаружили секретный код

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Разработчик Иттай Абрахам (Ittai Abraham) обнаружил старейший хэш блокчейн-цепи в мире. Как он сообщил в своем Twitter, информация частями публикуется в американской газете The New York Times в рубрике «Бюро находок».

Система основана на работе специалистов Стюарта Хабера (Stuart Haber) и Скотта Сторнетта (Scott Stornetta), которые в 1991 году разработали прототип блокчейн-цепей. Именно на их трудах базируется описание биткоина.

Система Хабера и Сторнетта называется Surety. Ее основный активом был AbsoluteProof — эквивалент цифровой подписи. Вместо того, чтобы размещать хэши клиентов в цифровом регистре, сотрудники Surety еженедельно создают базу всех добавленных в базу данных и публикуют эту информацию в The New York Times. Хэш помещается в рубрике «Бюро находок». По словам спикеров, это делает невозможным подделку данных.

Данные публикуются в The New York Times c 1995 года. Идея привела в восторг представителей блокчейн-сферы. К примеру, сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин заявил в своем Twitter, что можно было бы в качестве атаки на сложившуюся систему создать поддельный выпуск газет и распространить его. Однако, по оценкам Бутерина, сделать это будет довольно сложно.

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