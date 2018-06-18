Интернету предрекли полную остановку

Растущие объемы информации, передаваемые в рамках розничных блокчейн-транзакций, могут остановить работу глобальной сети. Об этом сообщается в докладе Банка международных расчетов.

По мнению экспертов финансовой организации, программное обеспечение блокчейн-платформ и обработка розничных цифровых транзакций требует огромных мощностей. По мере распространения таких платежей может обрушиться вся технологическая инфраструктура: от отдельных гаджетов до крупных серверов. В документе утверждается, что обрабатываемые объемы информации могут привести к «остановке интернета».

Специалисты уверены, что строительство глобальной экономики на блокчейне слишком рискованно: доверия между членами сообщества нет, а соглашения слишком хрупкие. Децентрализованная работа системы в данном случае становится не плюсом, а ее ключевым недостатком.

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Также среди негативных качеств сотрудники банка назвали нестабильность, подверженность мошенническим манипуляциям и взломам: атаки на биржи часто становятся причиной падения курса криптовалют.

В качестве дополнительного аргумента эксперты отметили неэкологичность блокчейна: майнеры, обрабатывающие транзакции, потребляют столько же электроэнергии, сколько необходимо всей Швейцарии. Специалисты отметили, что «стремление к децентрализованному доверию быстро обернулось экологической катастрофой».

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