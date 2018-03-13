Роботов заставили показывать порно и требовать биткоины

Исследователи компании IOActive обнаружили, что робот-продавец Pepper подвержен серьезным хакерским атакам. Об этом сообщает Motherboard.

Специалисты в области информационной безопасности Лукас Апа (Lucas Apa) и Цезарь Серрудо (Cesar Cerrudo) создали инструмент, который можно использовать для взлома роботов компании SoftBank Robotics. Если подобное ПО окажется в руках злоумышленников, они получат возможность не только удаленно отключать роботизированного продавца, но и выводить на его экране любые похабные изображения, включая порнографию, а также требовать выкуп в биткоинах.

В отличие от традиционных программ-вымогателей, которые угрожают клиентам шифрованием информации на их устройствах, инструмент Апа и Серрудо может дать хакерам полный контроль над роботом. Поэтому владельцам Pepper придется принимать решение: платить выкуп или возвращать продавца производителям. По словам исследователей, возврат робота может занять недели: все это время владельцы будут терять деньги. При этом сбросить девайс до заводских настроек очень сложно. Это значит, что вымогатели могут требовать более высокий выкуп, чем при обычных хакерских атаках.

Журналисты отметили, что разработчики продали более 10 тысяч роботов Pepper по всему миру. Некоторые из них уже работают в крупных американских сетях Sprint и Pizza Hut. Стоимость одного робота составляет около девяти тысяч долларов.

В январе 2018 года руководство шотландской сети супермаркетов Margiotta Food & Wine приняло решение об увольнении робота Pepper по имени Фабио. Он не смог выполнять свои обязанности и плохо шутил.

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