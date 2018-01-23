Робота-продавца уволили за тупость и плохие шутки

Руководство шотландской сети супермаркетов Margiotta Food & Wine приняло решение об увольнении робота Pepper по имени Фабио. Он не смог выполнять свои обязанности и плохо шутил, пишет Digital Trends.

Фабио должен был помогать посетителям с поиском продуктов. Сотрудники магазина хвалили робота, однако он не мог объяснить покупателям, где находятся те или иные товары. Так, на вопрос о том, где находится молоко, Фабио отвечал, что в холодильнике, но не рассказывал, где тот стоит. Другие же клиенты вообще не получали ответа на свои вопросы.

Владелец магазина также рассказал о случае, когда робот попытался разрядить обстановку и произвести на босса впечатление шуткой. «Как называется, когда одна корова шпионит за другой коровой? — спросил Фабио. — Слежка!» (игра слов: робот ответил «A steak out», что можно перевести как «стейк» и как «слежка»).

В результате посетители начали избегать робота, а руководство приняло решение отказаться от услуг Фабио. В магазине он проработал всего неделю. Когда ему объявили об этом, робот спросил, злятся ли его работодатели. Машину отправили обратно в учебный центр Heriot-Watt, который предоставил ее в рамках эксперимента.

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