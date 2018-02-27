Самопровозглашенного создателя биткоина обвинили в рекордной афере

Самопровозглашенного изобретателя биткоина Крейга Райта обвинили в мошенническом присвоении криптовалюты на 5 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Претензии к живущему в Лондоне австралийцу предъявили юристы его бывшего партнера Дэйва Клаймана, умершего в 2013 году.

Юристы утверждают, что Райт подделал несколько контрактов, благодаря которым получил сотни тысяч биткоинов и других криптовалют, а также разработок, связанных с блокчейновыми технологиями. Иск подан в окружной суд в штате Флорида.

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Райт и Клайман в 2011 году создали компанию W&K Info Defense Research LLC, которая специализировалась на кибербезопасности. Они активно занимались майнингом, так что к 2013 году у них на руках скопилось более 1,1 миллиона биткоинов. Деньги располагались в трастовых фондах Сингапура. Юристы приводят переписку между партнерами, в которой упоминается, что Клайман владел около 300 тысяч биткоинов.

В 2016 году Крейг Райт заявил, что был ключевым участником команды, которая создала биткоин под псевдонимом Сатоси Накамото. После того, как его слова были оспорены, он решил, что не будет предъявлять дополнительных доказательств своего участия.

Курс биткоина в январе достиг 20 тысяч долларов, после чего рухнул почти в четыре раза. В середине февраля курс стабилизировался в районе 11-12 тысяч долларов.

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