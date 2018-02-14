Сделка с Visa помогла популярной криптовалюте взлететь

Лайткоин (LTC), одна из популярнейших криптовалют, подорожала за последние сутки более чем на 36 процентов и заняла пятое место в мире по рыночной капитализации. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap. Капитализация LTC достигла 11,9 миллиарда долларов, по этому показателю лайткоин оказался впереди Cardano (10,1 миллиарда долларов).

К 19:00 мск 14 февраля лайткоин стоил почти 210 долларов. Как пишет Daily Express, причиной подъема LTC в последние дни стало ожидание внедрения на рынок системы платежей Litepay, которая будет совместима с Visa. Это позволит ввести в оборот лайткоиновые пластиковые карты, а бизнесу — использовать эту виртуальную валюту для расчетов.

Ожидается, что система, которую некоторые опрошенные изданием аналитики называют «прорывной», начнет работать 26 февраля.

CoinDesk пишет, что рост стоимости лайткоина также связан с предстоящим форком в сети криптовалюты. На 18 января намечено создание валюты Litecoin Cash.

В декабре стало известно, что Чарли Ли, один из создателей LTC, продал и пожертвовал на благотворительность все свои запасы данной валюты. Он решил поступить так, чтобы избежать конфликта интересов в будущем. В частности, речь идет о комментариях в социальных сетях, которые могут повлиять на курс валюты.

В 2017 году лайткоин подорожал в 75 раз, став одной из самых быстрорастущих криптовалют в мире. Для сравнения, биткоин за тот же год поднялся в цене в 17 раз.

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