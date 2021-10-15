Цена на нефть рекордно выросла

Цена нефти марки Brent выросла до рекордной за три года стоимости в 85 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent рекордно выросла на торгах 15 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Котировки превысили значения трехлетней давности.

На момент публикации стоимость фьючерсного контракта с поставкой в декабре равнялась 85,1 доллара за баррель. В последний раз цена находилась на этой отметке в октябре 2018 года. Рост по сравнению с уровнем закрытия составил 1,2 процента.

Баррель нефти американской марки WTI на момент публикации равнялся 82,28 доллара за баррель. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 1,2 процента.

Ранее российский вице-премьер и бывший министр энергетики Александр Новак допустил рост цен на нефть до 100 долларов за баррель к концу 2021 года. При этом он напомнил о наличии у Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) инструментов для сдерживания чрезмерного роста.

