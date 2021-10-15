Новак ответил на вопрос о запросах США по снижению цен на нефть

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что США не обращались к Москве по вопросу стабилизации рынка нефти. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC, отрывок из него публикует телеведущая Хедли Гэмбл на своей странице в Twitter.

По словам Новака, хотя в СМИ и появлялись подобные сообщения, он не знает, правдивы ли они. Он подчеркнул, что, откровенно говоря, никто из Белого дома не обращался к России с предложением обсудить возможность снижения цен на нефть. «На самом деле мы абсолютно не в курсе, какие переговоры есть между Саудовской Аравией и США», — добавил вице-премьер.

Новак также напомнил о том, что в начале октября альянс ОПЕК+ собирался и обсуждал текущую ситуацию на рынке.

В 2021 году цены на нефть выросли на 50 процентов. ОПЕК+ придерживается своего плана по увеличению добычи в 400 тысяч баррелей в день, несмотря на давление крупных стран-потребителей, таких как США и Индия, которые требуют дополнительных поставок для снижения цен. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), до конца 2021 года на рынке будет наблюдаться дефицит поставок нефти примерно в 700 тысяч баррелей в день.

