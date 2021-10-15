Названа угроза для восстановления мировой экономики

Энергетический кризис поставил под угрозу быстрое восстановление мировой экономики. Оно может замедлиться из-за высоких цен на ископаемое топливо, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Кроме того, отключение электричества из-за дороговизны энергии и ее дефицита также снизят производственную активность.

«Рекордные цены на уголь и газ, а также отключения электричества заставляют энергетический сектор и энергоемкие отрасли обращаться к нефти, чтобы получать электроэнергию и поддерживать работу», — объяснило МЭА, назвав рост цен на ископаемое топливо и отключения электроэнергии причиной спада в производстве.

Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2022 году увеличится со 170 тысяч баррелей в сутки до 210 тысяч баррелей, что соответствует показателям до пандемии коронавируса. Вместе с тем, по оценкам МЭА, ОПЕК+ в четвертом квартале 2021 года будет добывать на 700 тысяч баррелей меньше, чем необходимо, и спрос на нефть будет опережать предложение, по крайней мере, до конца 2021 года.

Для борьбы с энергетическим кризисом МЭА призывает увеличить инвестиции в «зеленую» энергетику. «Резкое увеличение расходов на переход к экологически чистой энергетике открывает дорогу вперед, но это должно произойти быстро, иначе мировые энергетические рынки ступят на тернистый путь», — предупредили авторы отчета.

Накануне климатического саммита ООН, на котором, как ожидается, страны-участницы возьмут на себя новые, более амбициозные обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, МЭА призвало в три раза увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии и траты на спасение планеты к 2050 году. Агентство подчеркнуло, что в настоящее время мир не вкладывает достаточное количество денег в удовлетворение своих энергетических потребностей в будущем.