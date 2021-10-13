Спросу на нефть предсказали неминуемое падение

Спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет снижаться при любом сценарии декарбонизции экономик. При самом жестком исходе пик потребления нефти в мире может наступить уже после 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в своем докладе World Energy Outlook 2021, пишет ТАСС.

Эксперты назвали три основных сценария развития мировой энергетики в зависимости от масштабов климатических реформ. В умеренном прогнозе Stated Policies Scenario (STEPS), который подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году, мировой спрос на нефть достигает пика в 104 миллиона баррелей в сутки в 2030 годах, а затем посткпенно снижаться в последующие 20 лет. В таком случае стоимость одного барреля нефти составит от 60 до 90 долларов за баррель.

Сценарий Announced Pledges Scenario (APS) подразумевает, что все поставленные цели по декарбонизации достигаются. втаком случае спрос на нефть растет только до 97 миллионов баррелей в сутки к 2025 году, а затем начинает падение вплоть до 2050 года, когда достигает 77 миллионов баррелей в сутки. По мнению экспертов, цена барелля нефти к 2030 году составит 67 долларов, а к 2050 — 64 доллара.

При последнем сценарии Net Zero Emissions (NZE) спрос падает до 72 миллионов баррелей в сутки к 2030 году и до 24 миллионов баррелей в сутки к 2050 году. В этом случае, цена на «черное золото» упадет до 36 и 24 долларов за баррель соответственно. Кроме того, этот вариант событий также подразумевает, что продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года сократится на 60 процентов, а единственной отраслью, где спрос на нефть останется положительным, станет нефтехимия. По мнению экспертов, 55 процентов всей добываемой нефти будет потребляться именно в этой сфере.

Ранее Минфин спрогнозировал снижение нефтегазовой зависимости России: к 2036 году доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета опустится ниже отметки в 25 процентов от всей прибыли казны. Как пояснили в ведомстве, снижение доли нефтегазовых доходов бюджета ожидается в долгосрочном периоде из-за уменьшения доли самого сырьевого сектора в структуре ВВП. Минфин отметил, что это происходит в связи с постепенным ростом истощенности разрабатываемых запасов.