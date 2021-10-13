Минфин спрогнозировал снижение нефтегазовой зависимости России: к 2036 году доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета опустится ниже отметки в 25 процентов от всей прибыли казны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Согласно внесенному в Госдуму бюджетному прогнозу министерства, зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов к 2036 году сократится почти на треть.

Как пояснили в ведомстве, снижение доли нефтегазовых доходов бюджета ожидается в долгосрочном периоде из-за уменьшения доли самого сырьевого сектора в структуре ВВП. Минфин отметил, что это происходит в связи с постепенным ростом истощенности разрабатываемых запасов. При этом «значимые дополнительные риски» создает глобальный энергопереход, поэтому ведомство выступило за повышение минимального размера активов ФНБ до уровня 10 процентов ВВП.

12 октября стало известно, что Федеральный бюджет России с января по сентябрь был выполнен с профицитом в 1,4 триллиона рублей. Общий объем доходов федерального бюджета составил 17,9 триллиона рублей, при этом доходы бюджета от продажи нефти и газа за девять месяцев оцениваются в 6,2 триллиона рублей.