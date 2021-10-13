Россию признали перспективным рынком из-за энергетического хаоса

Россия становится перспективным рынком для вложений трейдеров из-за энергетического хаоса и роста цен на энергоресурсы в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, рубль в текущем месяце укрепился больше всех остальных валют на формирующихся рынках, а российские ценные бумаги демонстрируют отличные показатели на фоне падения курса акций других развивающихся стран. Главный специалист по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акай отмечает, что цены на энергоресурсы останутся высокими, поэтому компании из сырьевых стран-экспортеров выиграют от дефицита предложения энергоресурсов, а рейтинги экспортеров энергоресурсов и сырьевых материалов продолжат расти.

Агентство признает, что ситуация на энергетическом рынке привлекла внимание к России как к нефтяной и газовой сверхдержаве и к ее здоровым финансам. Отмечается, что золотовалютные запасы страны составляют 600 миллиардов долларов, а ее долговое бремя завидно низкое. При этом, по сравнению с другими формирующимися рынками анализ прибыльности России показывает ее преимущество.

Как отмечается в докладе группы стратегического анализа во главе с лондонским экспертом Дэвидом Силвестрини, рост цен на нефть будет способствовать росту доходности и дивидендов акций энергетических компаний. Это будет укреплять рубль, что в свою очередь поможет росту котировок российских акций. Эксперты делают оптимистичные прогнозы по сырью и по нефти в частности.

С начала года газ в Европе подорожал более чем в четыре раза. 6 октября стоимость топлива превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, однако 7 октября цены на газ упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Газета Financial Times связала корректировку цен с заявлениям президента РФ Владимира Путина о готовности страны стабилизировать стоимость топлива в Европе. По состоянию на 15:21 мск 12 октября, ноябрьский фьючерс торговался на бирже ICE за 86,85 евро за мегаватт-час (что эквивалентно 1030 долларам за тысячу кубометров).