Великобритания задумала построить АЭС и выйти из энергокризиса

Энергетический кризис в Великобритании заставил правительство задуматься о наращивании ядерных мощностей. Власти Соединенного Королевства хотят продолжить остановленное в 2020 году из-за нехватки финансирования строительство атомной электростанции (АЭС) Уилфа в Уэльсе, пишет Bloomberg.

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Правительство заявило, что ядерная энергетика катастрофически необходима для достижения углеродной нейтральности (компенсации производимых вредных выбросов) к середине века, но до этого у страны не хватало денег на реализацию масштабных проектов. Главным толчком к развитию атомной энергетики стал страх остаться без тепла и света зимой и необходимость выхода из энергокризиса — из-за недостаточной ветрогенерации и рекордно высоких цен на газ Великобритания испытывает трудности с удовлетворением спроса на электроэнергию.

По словам директора по ядерным проектам в британском правительстве Деклана Берка, министерство бизнеса и энергетики ведет «предварительные» переговоры по поводу объекта Уилфа с двумя компаниями. Американский консорциум, в который входит строительная компания Bechtel Group, предложил установить огромный реактор вида AP1000, а британская компания Shearwater Group разработала проект небольшого модульного реактора для совмещения его с ветряной электростанцией. Японская компания Hitachi в 2020 году не сумела договориться с правительством о финансировании, поэтому вышла из строительного проекта.

Премьер-министр Борис Джонсон обязался к 2025 году построить хотя бы один крупный ядерный реактор. Правительство также обсуждает с французской энергетической компанией Electricite de France финансирование британской АЭС Sizewell C.

Генеральный директор Ассоциации ядерной промышленности Том Грейтрекс утверждает, что за счет активных АЭС получится не только свести к минимуму выбросы парниковых газов, но и значительно повысить энергобезопасность, а также не зависеть от цен на газ. С весны стоимость топлива выросла в четыре раза, а 15 сентября октябрьские фьючерсы на газ приблизились к критической отметке в тысячу долларов и торговались на лондонской бирже ICE по 964 доллара за тысячу кубометров.