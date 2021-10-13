Финансист назвал лучшую валюту для заработка в энергокризис

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что в разгар энергокризиса лучше остальных валют, в том числе и сырьевых, выглядит доллар.

По его словам, сильное подорожание энергоносителей вызвано именно энергетическим кризисом, а не долгосрочными факторами повышения сырьевых цен. «Поэтому текущая тенденция на рынке энергоносителей не только относительно кратковременна, но и пагубна как для экономических перспективы, так и для долгосрочного спроса на сырье», — сказал финансист.

Бабин добавил, что в долгосрочной перспективе риски замедления роста экономики и падения спроса на сырье усиливаются, это является ударом по сырьевым валютам.

Специалист подчеркнул, что нет какого-либо финансового смысла вкладываться в менее ликвидные валюты, чем доллар и евро, из-за высоких операционных издержек.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов рассказал, во что в настоящее время не стоит вкладывать деньги на фоне роста биржевых цен на нефть и укрепления курса рубля. Экономист предостерег россиян от инвестирования в иностранную валюту и рассказал о преимуществах рублевых депозитов.

