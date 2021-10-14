Мировой газовый кризис сыграл на руку нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что газовый кризис с рекордно высокими ценами в Европе и Азии стимулировал потребление других видов топлива и сыграл на руку нефтяной отрасли. Мировой спрос на нефть вырос, усугубляя существующий дефицит сырья, сообщает Bloomberg.

Нефть марки Brent подорожала на 0,79 процента, до 83,84 доллара за баррель. Такой показатель стал самым высоким за последние три года. Как сообщило МЭА, высокие цены на газ могут увеличить потребление нефти примерно на 500 тысяч баррелей в день в ближайшие полгода.

Предварительные данные МЭА за август указывают на высокий спрос на нефтепродукты, который не соответствует сезону, в целом ряде стран, включая Китай. «Острый дефицит поставок природного газа, СПГ и угля, вызванный восстановлением мировой экономики, спровоцировал резкий скачок цен на энергоносители и массовый переход на нефтепродукты», — сообщило МЭА. Ожидается, что дорогие энергоносители могут затормозить рост ВВП и увеличить инфляцию.

В 2021 году цены на нефть выросли на 50 процентов. ОПЕК+ придерживается своего плана по увеличению добычи в 400 тысяч баррелей в день, несмотря на давление крупных стран-потребителей, таких как США и Индия, которые требуют дополнительных поставок для снижения цен. По оценке МЭА, до конца 2021 года на рынке будет наблюдаться дефицит поставок нефти примерно в 700 тысяч баррелей в день.