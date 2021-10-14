Рубль назвали главным победителем от роста нефтяных цен

Рубль стал одним из главных победителей от роста цен на нефть, пишет Bloomberg. Помимо российской валюты, бенефициарами подорожания сырья стали канадский доллар и норвежская крона.

Курсы всех трех валют выросли в среднем на три процента к американскому доллару после того, как цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель. Прежние исследования Bloomberg показали, что обычно рубль вырастает на 1,6 процента, канадский доллар — на 2 процента, крона — на 1,3 процента. Россия и Норвегия стараются не допустить сильного подорожания своих валют на фоне повышения нефтяных цен, направляя дополнительные нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния и в Суверенный фонд, поэтому укрепление рубля и кроны оказалось неожиданным.

Чувствительность указанных валют к стоимости нефти стала хорошей новостью для инвесторов. Обычно рубль дорожал на 2,3 процента к доллару, когда нефть закреплялась в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель.

Накануне президент России Владимир Путин в рамках сессии Российской энергетической недели допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель. При этом Россия не стремится ограничивать добычу нефти, чтобы стоимость «выросла до небес», отметил глава государства.