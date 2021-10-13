Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель

Путин: подорожание нефти до 100 долларов за баррель возможно

Президент России Владимир Путин допустил, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, пишет РИА Новости.

«Вполне, возможно», — сказал Путин, отвечая на вопрос о стоимости нефти в 100 долларов в рамках сессии Российской энергетической недели.

Глава государства добавил, что Россия не стремится ограничивать добычу нефти, чтобы стоимость «выросла до небес». По мнению Путина, все действия на энергорынке должны быть «плавными и сбалансированными».

Путин также сообщил, что со своим американским коллегой Джо Байденом не обсуждал цены на нефть, но на уровне администраций контакты поддерживаются.

Стоимость нефти марки Brent 11 октября поднялась выше отметки в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. 13 октября баррель Brent торгуется в диапазоне 82-83 доллара.

