«Газпром нефть» захотела избежать высоких цен на нефть

Глава компании «Газпром нефть» не хотел бы, чтобы цены на нефть на мировом энергорынке достигли 100 долларов за баррель. Об этом Александр Дюков рассказал журналистам агентства Прайм.

«Все возможно, но я надеюсь, что удастся этого (роста цен на нефть до 100 долларов за баррель — прим. «Ленты.ру») избежать», — заявил глава компании.

Ранее 13 октября президент России Владимир Путин во время пленарного заседания «Российской энергетической недели» допустил, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель. Отвечая на вопрос журналиста, глава государства назвал такой вариант вполне возможным. При этом он отметил, что Россия не будет ограничивать добычу нефти, чтобы ее стоимость выросла. По мнению президента, все действия на энергорынке должны быть «плавными и сбалансированными».

Путин также рассказал о неограниченных запасах газа и нефти в России, благодаря чему страна может увеличивать поставки в Европу даже в сложных условиях. Президент подчеркнул, что стоимость газа на энергорынке растет не из-за действий России, а из-за дефицита энергии. Глава государства отметил, что страна увеличивает поставки в Европу, в то время как другие экспортеры их сокращают.