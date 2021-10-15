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Новак оценил эффективность работы властей над ценами на бензин

Вице-премьер Новак оценил эффективность демпферного механизма для бензина
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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Демпферный механизм для бензина работает эффективно. Такую оценку работе властей по нормализации цен на топливо в эфире Business FM дал вице-премьер Александр Новак.

По его утверждению, текущий год еще раз подтверждает это, поскольку цены на нефтепродукты на автозаправочных станциях растут в пределах инфляции, несмотря на рост стоимости нефти. «На сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм. Он позволяет нам иметь на заправках цены на уровне не выше инфляции, и это основная его заслуга», — указал он.

В настоящее время топливный рынок в стране регулируется, в том числе, за счет демпфирующего механизма. Он работает так: если экспортные цены на топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть разницы. В обратном случае уже нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил о новом способе снизить цены на бензин. По его словам, для этого нужно временно ограничить доступ на топливные биржи профессиональных трейдеров. «В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», — пояснил он.

В начале августа биржевые цены на бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже несколько раз достигали рекордных значений, дойдя до 57,6 тысячи рублей за тонну. На фоне роста цен власти задумывались о временном запрете экспорта

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