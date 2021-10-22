Украина предложила Европе альтернативу «Северному потоку-2»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна готова предложить Европе дополнительные мощности по транзиту российского газа в Европу как альтернативу газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Capital.ua.

«Вы знаете, что на сегодня в Европе бурлит кризис, созданный соответствующими процессами. И мы сегодня протокольным решением СНБО утвердили следующее: Кабмину вместе с НАК "Нафтогаз Украины", ТОВ "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия относительно транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объеме не меньше 55 миллиардов кубометров газа в год», — сказал глава СНБО.

По его словам, по контракту с «Газпромом» через ГТС Украины в Европу предполагается прокачка 40 миллиардов кубометров. Он подчеркнул, что возможности системы позволяют обеспечивать транзит гораздо большего объема газа, особенно в кризисный период, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее Украина предложила «Газпрому» 50-процентную скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубометров в год, заявил президент страны Владимир Зеленский. При этом глава украинского государства подчеркнул, что возможности предлагаются всем странам, которые потенциально могут прокачивать газ через страну.