Украина призвала Германию принять меры против России из-за газа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она использует газ как оружие. Политик заявил, что Киев ждет реакции Германии на такую политику шантажа, сообщает РИА Новости.

Кулеба напомнил о совместном заявлении США и ФРГ по «Северному потоку-2», согласно которому Германия примет меры против России, если страна начнет использовать газ как оружие — а именно так выглядят действия «Газпрома», по мнению министра. Также он заявил, что надеется на участие «Нафтогаза» и оператора украинской ГТС в процессе сертификации «Северного потока-2».

«Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» в октябре подали заявки немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации «Северного потока-2». Украина призывает не разрешать запуск газопровода, пока он не будет полностью отделен и независим от «Газпрома», как того требует Газовая директива ЕС.

Ранее в октябре глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина координирует свою позицию по «Северному потоку-2» с польской компанией PGNiG. О совместной борьбе с сертификацией российского газопровода чиновник рассказал после подачи заявки. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, как и Дмитрий Кулеба, уже называл газовую политику России шантажом и обвинял страну в росте цен на газ в Европе.

