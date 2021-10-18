Киев и Варшава объединили усилия для борьбы с «Северным потоком-2»

Глава «Нафтогаза» заявил о координации с Польшей в борьбе против «Северного потока-2»

Украина координирует свою позицию с польской нефтегазовой компанией PGNiG в вопросе борьбы с газопроводом «Северный поток-2». Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, его слова передает РИА Новости.

Комментируя факт подачи компанией заявки на сертификацию нового маршрута в Европе, он напомнил, что польские коллеги пошли аналогичным путем. При этом Витренко признал, что «Нафтогаз» технически не может присоединиться к заявке PGNiG, но Киев и Варшава все равно объединили свои усилия.

«Мы консультируемся в процессе подготовки их заявки и нашей заявки, мы обмениваемся соответствующими данными», — подчеркнул украинский топ-менеджер. По его словам, обе компании крайне заинтересованы в действительно конкурентном европейском рынке, которому, по их мнению, угрожает «Северный поток-2».

Сертификацией газопровода занимается немецкий регулятор. И польская, и украинская компания, если их заявки на участие примут, смогут оценивать аргументы по одобрению работы «Северного потока-2» и высказывать свои возражения, тем не менее окончательное решение останется за Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA).

Ранее в понедельник, 18 октября, стало известно, что первая нитка «Северного потока-2» заполнена технологическим газом. На второй продолжаются пусконаладочные работы. Также сегодня «Газпром» отказался приобретать дополнительные мощности для поставок газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в ноябре и забронировал только треть мощностей газопровода «Ямал — Европа» на территории Польши.

В Киеве предполагают, что при запуске нового маршрута Россия может прекратить даже оплаченный транзит газа. Косвенно это предположение подтверждает падение прокачки через украинскую ГТС с 1 октября, сразу после запуска поставок в Венгрию по «Турецкому потоку». К настоящему времени «Газпром» не использует значительную часть оплаченных мощностей.