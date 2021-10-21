Премьер Польши обвинил «Газпром» в росте цен на газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил российскую компанию «Газпром» и российские власти в шантаже, из-за которого якобы и произошел рост цен на газ. Такое заявление цитирует ТАСС.

«Важнейшим вопросом на сегодняшнем саммите будет вопрос резко растущих цен энергии... Это политика экономического, газового шантажа, который ведется "Газпромом" и Россией», — сказал политик.

Моравецкий добавил, что рост цен может значительно снизить экономический рост в Европе, и это опасно как для всего населения, так и для предпринимателей.

Польская сторона ранее уже утверждала, что растущая стоимость газа обусловлена геополитическими соображениями. По версии Варшавы, Москва намеренно ограничивает поставки, чтобы добиться разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Российская сторона, в свою очередь, настаивает на том, что проект носит исключительно коммерческий характер и отвергает тезисы об использовании энергетики как оружия.