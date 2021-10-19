Премьер Польши предрек Европе потрясения и огромный кризис

Европа стоит на пороге огромного энергетического кризиса, уже скоро он может обернуться серьезными последствиями, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит ТАСС.

«Уровень кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность <…> в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе», — предрек Моравецкий.

При этом рост цен он объяснил «преднамеренными действиями российских фирм», связав свои обвинения с политикой «Газпрома». Польская сторона ранее уже утверждала, что растущая стоимость газа обусловлена геополитическими соображениями. По версии Варшавы, Москва намеренно ограничивает поставки, чтобы добиться разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Российская сторона, в свою очередь, настаивает на том, что проект носит исключительно коммерческий характер и отвергает тезисы об использовании энергетики как оружия.

Польская компания PGNiG вместе с Украиной стремится противостоять реализации «Северного потока-2». Обе страны подали заявки на участие в сертификации проекта. Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заметил, что компания технически не может присоединиться к заявке PGNiG, но Киев и Варшава все равно объединили свои усилия.