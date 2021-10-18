Зеленский назвал «Северный поток-2» энергетическим оружием

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа «шокирована» ценами на газ и назвал российский газопровод «Северный поток-2» энергетическим оружием. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что Европа в шоке от цены в две тысячи долларов. Я думаю, они были готовы к цене в 500-600 долларов, но не две тысячи. Даже для европейцев это очень дорого, нужно реагировать. "Северный поток-2" — это современное сильное оружие — энергетическое оружие. Последствия этого оружия мы еще не знаем», — сказал украинский лидер в интервью телеканалу ICTV.

По словам Зеленского, для Киева важно найти решение вопроса газообеспечения, поскольку у Украины контракт на транзит газа закончится в 2024 году «Поэтому трансформацию энергетической безопасности Украины мы точно будем готовить и точно в ближайшее время покажем ее людям», — пообещал он.

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Отказ «Газпрома» выкупать дополнительные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС) на ноябрь привел к резкому взлету цен на газ в Европе. Они поднялись выше 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, то есть более чем на 30 процентов.

13 октября президент России Владимир Путин ответил на обвинения в использовании Москвой энергетики в качестве оружия. Глава государства подчеркнул, что подобные заявления — это «политически мотивированная болтовня», которая не имеет под собой оснований.

В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать». По его словам, Россия руководствуется исключительно своими интересами и интересами своего народа «для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе».

